"ثبات للتطوير العقاري" تُطلق أولى عملياتها التشغيلية في الخُبر بتطوير مشروع "عسيب" السكني

أعلنت شركة "ثبات للتطوير العقاري"، إحدى أبرز الشركات العقارية الواعدة في المملكة، والمملوكة بالكامل لمجموعة "عبد القادر المهيدب وأولاده"، عن إطلاق عملياتها التشغيلية في مدينة الخبر؛ حيث تعتزم الشركة في مطلع شهر يونيو القادم بدء أعمال التطوير في مشروع "عسيب" السكني، الذي يتكوَّن من 3 قِطَع أراضٍ تحتضن 53 فيلا فاخرة، تتألق بموقعها الإستراتيجي وسط مدينة "ثروة"، أحدث مدينة ذكية في المنطقة الشرقية.
وفي هذا السياق، أشار السيد أحمد بن محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "ثبات للتطوير العقاري"، إلى أن مشروع "عسيب" يُعتبر أول مشاريع الشركة؛ لأجل ذلك تمَّ الحرص على تسخير كافة إمكانيات وخبرات فريق العمل لخلق فكر مُتجدِّد، ومنح المُستفيدين تجربة مُغايرة عند تملّكهم واحدة من 53 وحدة سكنية راقية، ستقوم الشركة بتطويرها بحِسٍّ استثماريٍّ عالٍ، وبأعلى معايير الجودة؛ لتواكب رؤى المستقبل على المستوى المعيشي، وتمنح ساكنيها مجتمعًا سكنيًّا عصريًّا مستلهمًا من هويتهم وثقافتهم وأسلوب حياتهم.
ولفت العصيمي إلى أن مشروع "عسيب" يتفرَّد بموقعه الذي يمزج بين الرفاهية والاستدامة والاستقرار، ويتميَّز بمساحاته الخضراء، وخدماته المتكاملة، ومعايير بنائه الحديثة، بالقرب من مدينتَي الخبر والدمام، وعلى مقربةٍ من أهم النقاط الحيوية والمحاور الشريانية؛ حيث إنه لا يبعد سوى بضع دقائق عن كورنيش الدمام الجنوبي، ومنطقة الراكة، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وبالقرب من جميع خدمات المنطقة التي تجعل مشروع "عسيب" سكنًا وسكينة.
وأضاف "العصيمي": "نحمل على عاتقنا في "ثبات للتطوير العقاري" مواصلة المستوى العالي الذي تسير به "ثبات"، واستكمال مسيرة النجاح التي حققتها المجموعة خلال الــ 45 سنة الماضية؛ حيث يُشكِّل مشروع "عسيب" فرصةً ثمينةً لنا؛ لابتكار مجتمع سكني نابض بالحياة، يكون تجسيدًا مثاليًّا للمجتمعات السكنية المُستدامة، التي تمزج بين التراث الأصيل والحاضر الجميل، ويوفر جميع الخيارات التي تلبّي احتياجات الأسر السعودية بأعلى معايير الجودة، وأفضل التصاميم، بجودةٍ عالية، وأسعارٍ مميَّزة.
ويأتي إطلاق مشروع "عسيب" السكني؛ ليؤكد أهمية تمكين القطاع الخاص واستثمار إمكانياته في دعم وتطوير ديمومة الاقتصاد المحلي؛ الأمر الذي يساهم في ازدهار مختلف قطاعات المملكة، ويوحِّد المساعي المشتركة التي تصبُّ في رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى الأُسر السعودية، والتي انعكست بشكلٍ أصيلٍ في رؤية شركة "ثبات للتطوير العقاري" بمشروعها الأول "عسيب" ذي الإمكانيات الواعدة؛ لتطبيق مفهوم العيش المستدام على أراضي المملكة.