"ثبات للتطوير العقاري" تُطلق أولى عملياتها التشغيلية في الخُبر بتطوير مشروع "عسيب" السكني

وفي هذا السياق، أشار السيد أحمد بن محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "ثبات للتطوير العقاري"، إلى أن مشروع "عسيب" يُعتبر أول مشاريع الشركة؛ لأجل ذلك تمَّ الحرص على تسخير كافة إمكانيات وخبرات فريق العمل لخلق فكر مُتجدِّد، ومنح المُستفيدين تجربة مُغايرة عند تملّكهم واحدة من 53 وحدة سكنية راقية، ستقوم الشركة بتطويرها بحِسٍّ استثماريٍّ عالٍ، وبأعلى معايير الجودة؛ لتواكب رؤى المستقبل على المستوى المعيشي، وتمنح ساكنيها مجتمعًا سكنيًّا عصريًّا مستلهمًا من هويتهم وثقافتهم وأسلوب حياتهم.