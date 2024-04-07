دعوة المعتمرين والقاصدين في ليلة ختم القرآن إلى التعاون مع المنظومة الأمنية وعدم التزاحم ومراعاة قدسية الزمان والمكان

دعت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين, في ليلة ختم القرآن الكريم, إلى ضرورة الالتزام بالآداب العامة، ومراعاة قدسية المكان، وشرف الزمان، وتعظيم الحرمين ورعاية حقهما، والتعاون مع الجهات الأمنية، والقطاعات العاملة بالحرمين، مع التحلي بالرحمة والصبر واللين، وعدم التزاحم والتدافع، والصلاة والجلوس في الممرات.