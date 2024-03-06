"سلا وآمنة" شقيقتان قتلتهما "البهجة القاتلة" بعد أن غدرت بهما إحدى الألعاب

الدخول إلى منطقة الألعاب لا يتطلب سوى تذكرة لا تتجاوز قيمتها بضع عشرات الريالات للوصول إلى تلك الألعاب، وعلى الرغم من أن تلك "الملاهي" تعد أحد مصادر البهجة لعديدٍ من الأسر، فبتلك التذاكر رخيصة الثمن قد تشتري وقتاً سعيداً لأسرتك، إلا أن هذه الأوقات قد تنقلب رأساً على عقب، فتتحوّل "الملاهي" إلى قاتلٍ صامتٍ يتربص بضحكات أولئك الزوّار في لحظة سعادتهم.