أمين "آركو" يزور "عمليات" الهلال الأحمر السوري ومراكز الإيواء في ريف دمشق

وبعد ذلك تم استعراض برامج المركز؛ والأنشطة الفاعلة للهلال الأحمر السوري في تخفيف التداعيات الإنسانية الناتجة عن النزاع المسلح في سوريا ومساعدة المتضررين من الزلزال.