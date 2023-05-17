أمين "آركو" يزور "عمليات" الهلال الأحمر السوري ومراكز الإيواء في ريف دمشق

زار أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، ووفد الأمانة المرافق له، غرفة العمليات المركزية في المقر الرئيس لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.
وخلال الزيارة تم تجريب الأجهزة التي تبرعت بها الأمانة العامة للمنظمة لمركز العمليات بالهلال الأحمر السوري، وتم ربطها بالمركز العربي للاستعداد للكوارث بالصوت والصورة والبيانات بنظام Disaster control system.
وبعد ذلك تم استعراض برامج المركز؛ والأنشطة الفاعلة للهلال الأحمر السوري في تخفيف التداعيات الإنسانية الناتجة عن النزاع المسلح في سوريا ومساعدة المتضررين من الزلزال.
وزار "التويجري" والوفد المرافق مراكز مناطق الإيواء ومراكز الإسعاف في منطقة ريف دمشق؛ حيث تم تقديم شرح عن آليات توزيع المساعدات الإغاثية ومهام وأعمال متطوعي الهلال الأحمر العربي السوري لتنسيق السلال الغذائية وتسهيل توصيلها للفئات الأشد ضعفاً؛ وأشاد الأمين العام للمنظمة العربية بالدور الفعال للمتطوعين في خدمة ومساعدة المنكوبين.
إثر ذلك التقى "التويجري" رئيسة فرع الهلال الأحمر في ريف دمشق وداد هلال والتي تحدثت عن أوضاع مراكز الإيواء؛ وثمن الدكتور صالح جهود منسوبي المراكز وما يقدمونه من أعمال لحماية ومساعدة متضرري النزاع المسلح.