مقتل 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة

وذكرت "وفا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بآلياتها وجرافاتها العسكرية مدينة طولكرم من محورها الغربي، مشيرة إلى أن هذا الاقتحام هو الثاني خلال 24 ساعة، وأسفر عن تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين وقصف منازلهم.