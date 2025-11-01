"القيادة" تهنئ رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده و خادم الحرمين يشيد بتميز العلاقات الأخوية بين البلدين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.