حرارة تُلامس الـ50 مجددًا وأمطار دون المعدلات.. قراءة لـ"أجواء المملكة في أسبوع"

تَوقع مختصون في الأحوال الجوية، أن تطرأ بعض التغيرات على الأنظمة الجوية السائدة في المملكة خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر؛ بحيث يشتد تأثير المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا مجددًا؛ مما يعمل على سيطرة أجواء شديدة الحرارة، خاصة في الأجزاء الشرقية من البلاد.
وتشير التوقعات، وفق موقع "طقس العرب"، إلى أن درجات الحرارة العظمى في الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية تقترب من نهاية الأبعينيات المئوية، وتحديدًا في الأحساء والنعيرية والقيصومة؛ إذ يُتوقع أن تسجل هذه المناطق اعتبارًا من يوم الاثنين وحتى الجمعة درجات حرارة تكون ما بين 46- 48 درجة مئوية؛ مما يعني سيطرة طقس شديد الحرارة ومرهق بشكل عام.
كما تزداد المؤشرات على أن انحرافًا سلبيًّا سيطرأ على معدلات الأمطار في جنوب غرب المملكة؛ إذ يُتوقع أن ينسحب خط الفاصل المداري الوهمي نحو الجنوب، مسببًا تراجعًا في كميات الأمطار، وضعفًا في الحالات الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة؛ لتصبح محلية بشكل عام.