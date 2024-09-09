حرارة تُلامس الـ50 مجددًا وأمطار دون المعدلات.. قراءة لـ"أجواء المملكة في أسبوع"

وتشير التوقعات، وفق موقع "طقس العرب"، إلى أن درجات الحرارة العظمى في الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية تقترب من نهاية الأبعينيات المئوية، وتحديدًا في الأحساء والنعيرية والقيصومة؛ إذ يُتوقع أن تسجل هذه المناطق اعتبارًا من يوم الاثنين وحتى الجمعة درجات حرارة تكون ما بين 46- 48 درجة مئوية؛ مما يعني سيطرة طقس شديد الحرارة ومرهق بشكل عام.