والد ضحية "باب الفصل" يناشد نقلها لمستشفى متقدِّم لترميم أصبعها دون بتر

وأوضح والد الطالبة شموع محمود عريشي أن ابنته أُصيبت إصابة بالغة، تمثلت في بتر جزء من أصبعها بسبب باب الفصل. متعجبًا من عدم وجود مخفض شدة الارتداد في باب الفصل حفاظًا على سلامة الطالبات، ومعتبرًا ذلك تقصيرًا وإهمالاً في أدوات السلامة، مطالبًا بفتح تحقيق في القضية، وعلاج طفلته في مستشفى متقدم وقادر على ترميم الأصبع بشكل عاجل.