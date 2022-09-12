والد ضحية "باب الفصل" يناشد نقلها لمستشفى متقدِّم لترميم أصبعها دون بتر

ناشد محمود عريشي، والد الفتاة التي تعرَّضت لبتر جزء من أصبعها بسبب باب أحد الفصول في مدرسة تابعة لمحافظة صامطة، نقل ابنته لمستشفى متقدم؛ ليعالج أصبعها دون استكمال البتر الجزئي.
وتفصيلاً، قال إن المستشفى أبلغهم بأنه قد يتم استكمال بتر جزء من أصبعها حلال الأيام القادمة؛ وذلك بسبب تأثير البتر الذي تسبب به باب الفصل. وبيَّن أنه يرغب بنقل طفلته لمستشفى متقدِّم، قادر على ترميم الأصبع دون استكمال البتر الجزئي.
وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في وقت سابق أنها تقوم باستكمال الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، عطفًا على الحادثة التي تعرَّضت لها طالبة في الصف الرابع الابتدائي، وأدت إلى بتر جزء من أصبعها.
وقالت الإدارة: مع أمنياتنا بالشفاء العاجل لابنتنا الطالبة، فإن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تابعت حالة الطالبة الصحية في حينه؛ إذ قامت المدرسة بتقديم الإسعافات الأولية من قِبل الموجهة الصحية، ثم تم نقلها لمستشفى الموسم العام الذي قام بإحالتها لمستشفى الملك فهد في الوقت الذي يقوم فيه تعليم جازان باستكمال الإجراءات الإدارية والتربوية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأوضح والد الطالبة شموع محمود عريشي أن ابنته أُصيبت إصابة بالغة، تمثلت في بتر جزء من أصبعها بسبب باب الفصل. متعجبًا من عدم وجود مخفض شدة الارتداد في باب الفصل حفاظًا على سلامة الطالبات، ومعتبرًا ذلك تقصيرًا وإهمالاً في أدوات السلامة، مطالبًا بفتح تحقيق في القضية، وعلاج طفلته في مستشفى متقدم وقادر على ترميم الأصبع بشكل عاجل.