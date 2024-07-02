رئيس جامعة الملك خالد المكلف يلتقي الطلبة الموهوبين المشاركين في برنامج "موهبة" الإثرائي الأكاديمي

أكد رئيس جامعة الملك خالد المكلف، الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أن الجامعة تفخر بشراكتها مع "موهبة" في برنامج "موهبة الإثرائي الأكاديمي 2024" الطموح، الذي يسعى إلى تنمية القدرات الإبداعية للطلاب والطالبات، وإعدادهم للمستقبل وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشار إلى أهمية الاستثمار في الشباب الموهوبين، وقال: "إن رؤية السعودية 2030 تركز بشكل كبير على تنمية القدرات البشرية، وتعزيز الابتكار والإبداع. وبرنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي يمثل فرصة ثمينة للطلاب لاكتساب المعرفة، وتطوير المهارات التي ستسهم في بناء مستقبل مشرق للمملكة".
جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم الثلاثاء الطلبة الموهوبين المشاركين في برنامج "موهبة الإثرائي الأكاديمي 2024"، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالتعاون مع جامعة الملك خالد، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب. وتستمر فعاليات البرنامج لمدة ثلاثة أسابيع، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة موهوبين من مختلف مناطق السعودية.
ورحّب رئيس الجامعة المكلف بالمشاركين والمشرفين على البرنامج، مشيدًا بالجهود المبذولة في تنظيم هذا البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز المعرفة، وبناء المهارات العلمية والعملية لدى الطلاب. كما أثنى الدكتور ابن دعجم على الجهود المبذولة في هذا الاتجاه من قِبل وحدة الموهبة والإبداع بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة، بقيادة الدكتورة جميلة مشبب الراوي، في تنظيم وتنفيذ البرنامج بشكل متميز، معربًا عن ثقته بأن البرنامج سيسهم في تحقيق أهدافه التعليمية والابتكارية، ومؤكدًا استمرار دعم الجامعة لمثل هذه المبادرات التي تعزز مكانتها كمركز للتميز الأكاديمي والابتكار.
وخلال الزيارة، التي رافقه خلالها عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور علي بن مسفر القحطاني وعميدة كلية علوم الحاسب الدكتورة أريج محمد العسيري، اطلع رئيس الجامعة المكلف على الأنشطة والفعاليات المختلفة التي يقدمها البرنامج، بما في ذلك الوحدات الإثرائية في مجالات علم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ومبادئ التصميم الهندسي.. كما شهد جانبًا من الحصص الدراسية والأنشطة المهارية التي تهدف إلى تطوير مهارات القرن الواحد والعشرين.