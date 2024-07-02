رئيس جامعة الملك خالد المكلف يلتقي الطلبة الموهوبين المشاركين في برنامج "موهبة" الإثرائي الأكاديمي

ورحّب رئيس الجامعة المكلف بالمشاركين والمشرفين على البرنامج، مشيدًا بالجهود المبذولة في تنظيم هذا البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز المعرفة، وبناء المهارات العلمية والعملية لدى الطلاب. كما أثنى الدكتور ابن دعجم على الجهود المبذولة في هذا الاتجاه من قِبل وحدة الموهبة والإبداع بعمادة شؤون الطلاب بالجامعة، بقيادة الدكتورة جميلة مشبب الراوي، في تنظيم وتنفيذ البرنامج بشكل متميز، معربًا عن ثقته بأن البرنامج سيسهم في تحقيق أهدافه التعليمية والابتكارية، ومؤكدًا استمرار دعم الجامعة لمثل هذه المبادرات التي تعزز مكانتها كمركز للتميز الأكاديمي والابتكار.