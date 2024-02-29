شاهد.. شوارع سوق البلد التاريخي بالطائف تزيين بالفوانيس والزينة احتفالاً بقرب شهر رمضان

تصوير: محسن الحارثي
بدأت أمانة الطائف خلال هذه الأيام تزيين شوارع سوق البلد التاريخي بالفوانيس والأهلة والإضاءة والزينة ابتهاجًا واحتفالاً بقرب قدوم شهر رمضان المبارك، في مظهر اعتاد عليه الأهالي منذ سنوات طويلة، وأظهر عبق التاريخ والموروث القديم.
وما إن يدخل الزائر سوق البلد بمحافظة الطائف حتى يلفت نظره انتشار الزينة الرمضانية على المنازل والشوارع، إذ تتزين بالفوانيس الرمضانية المضيئة، وبحبال الزينة واللافتات، تعبيرًا عن الابتهاج بقرب قدوم الشهر الكريم في ظل التعبير عن روحانية شهر رمضان، حيث أصبح لدى البعض نكهة خاصة للتعبير عن قرب الأجواء الرمضانية، وتصنع لوحة جمالية معبرة عن روحانية الشهر الفضيل، مما أسهم في جذب الكثير من الزوار لشراء احتياجاتهم الشخصية منه.
يُشار إلى أن العديد من الأحياء الأخرى بمحافظة الطائف تحرص بشكل سنوي على التزيين والإضاءة، في ظاهرة تعكس أهمية الاحتفال بقدوم شهر رمضان، مثل "حي الشهداء الجنوبية والشمالية والريان والسلامة واليمانية، وغيرها من الأحياء القديمة".