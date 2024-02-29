شاهد.. شوارع سوق البلد التاريخي بالطائف تزيين بالفوانيس والزينة احتفالاً بقرب شهر رمضان

وما إن يدخل الزائر سوق البلد بمحافظة الطائف حتى يلفت نظره انتشار الزينة الرمضانية على المنازل والشوارع، إذ تتزين بالفوانيس الرمضانية المضيئة، وبحبال الزينة واللافتات، تعبيرًا عن الابتهاج بقرب قدوم الشهر الكريم في ظل التعبير عن روحانية شهر رمضان، حيث أصبح لدى البعض نكهة خاصة للتعبير عن قرب الأجواء الرمضانية، وتصنع لوحة جمالية معبرة عن روحانية الشهر الفضيل، مما أسهم في جذب الكثير من الزوار لشراء احتياجاتهم الشخصية منه.