السعودية تشارك في اختتام الدورة الـ 220 للمجلس التنفيذي لليونسكو

شاركت المملكة ممثلةً بالوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو، وبمشاركة من اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، ومختلف الجهات الوطنية ذات الاختصاص في أعمال الدورة 220 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" التي اختُتمت جلساتها أمس بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.
ورأس وفد المملكة في أعمال الدورة الـ 220 للمجلس التنفيذي لليونسكو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا وإمارة موناكو المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو المكلف فهد بن معيوف الرويلي.
وشارك الوفد السعودي في عدد من البنود التي تضمنها جدول أعمال المجلس 220، حيث أكد على حرص المملكة في قيادة مجال الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسانية، مشيرًا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي تبنت أخلاقيات اليونسكو للذكاء الاصطناعي، ومن أوائل الدول الأعضاء الداعية إلى تبنيها بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونشرها على المستوى الوطني، وتقود المملكة أيضا الجهود الاقليمية من خلال المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، وتعزيز تبني هذه الأخلاقيات على المستوى الدولي للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، ويمهد مشروع القرار الطريق لإثراء المناقشات حول الذكاء الاصطناعي.
وكان الوفد السعودي قد شارك في الاجتماع الدوري لأمناء اللجان الوطنية الذي أقامته اليونسكو على هامش أعمال دورة المجلس التنفيذي 220. وقد صدر عن الدورة عدة قرارات تناولت البنود الإجرائية والموضوعية والمالية والإدارية المدرجة في جدول أعمالها.
تجدر الإشارة إلى ما تحققه المملكة ضمن عملها مع اليونسكو وكونها إحدى الدول المؤسسة لها من تقدم متواصل وشراكة إستراتيجية, إضافةً إلى اختيارها رئيس مجموعة العمل المفتوحة الخاصة بإيجاد التوازن في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، كما أن المملكة عضو في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، مما يثبت دور المملكة مركزًا محوريًّا ودوليًّا مهمًّا وفاعلًا في صناعة القرار بالمنظمة.