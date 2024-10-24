السعودية تشارك في اختتام الدورة الـ 220 للمجلس التنفيذي لليونسكو

وشارك الوفد السعودي في عدد من البنود التي تضمنها جدول أعمال المجلس 220، حيث أكد على حرص المملكة في قيادة مجال الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسانية، مشيرًا إلى أن المملكة من أوائل الدول التي تبنت أخلاقيات اليونسكو للذكاء الاصطناعي، ومن أوائل الدول الأعضاء الداعية إلى تبنيها بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونشرها على المستوى الوطني، وتقود المملكة أيضا الجهود الاقليمية من خلال المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE)، وتعزيز تبني هذه الأخلاقيات على المستوى الدولي للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، ويمهد مشروع القرار الطريق لإثراء المناقشات حول الذكاء الاصطناعي.