السعودية تترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان العرب

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المُدرَجة على جدول أعماله، ومنها متابعة الخطة التنفيذية الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والأجندة الحضرية الجديدة، وخطة التنمية المستدامة العالمية 2030، كما بحث الاجتماع التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة ضمن برنامج عمل المجلس لعام 2025.