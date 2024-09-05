الرئيس التنفيذي لمركز "وقاء" يتفقد جاهزية المواقع في جازان بعد الحالة المطرية

يُشار إلى أن مركز وقاء يشدد على أهمية متابعة الجهود المبذولة بشكل مستمر بما يضمن كفاءة سير الأعمال، حيث تخضع المواقع للإشراف والمتابعة من قِبل فرق متخصصة على مدار الساعة، وفقًا للخطط التشغيلية حسب أهداف وسياسات المركز.