الرئيس التنفيذي لمركز "وقاء" يتفقد جاهزية المواقع في جازان بعد الحالة المطرية

تفقد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" المهندس أيمن بن سعد الغامدي وقيادات مركز جازان اليوم جاهزية المواقع التي يعمل مركز وقاء عليها وسير العمل بها بعد الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة.
وتأتي الزيارة التفقدية للتأكد ميدانيًا من كفاءة وسلامة الأداء وجاهزية المواقع وسير الأعمال في مواقع الإنذار المبكر وكذلك جولة استكشافية لمواقع بؤر التوالد لنواقل الأمراض وزيارة مواقع المعالجة البيئية ومواقع المربين في محافظة العيدابي، بالإضافة إلى استعراض وضع مكافحة حمى الوادي المتصدع.
يُشار إلى أن مركز وقاء يشدد على أهمية متابعة الجهود المبذولة بشكل مستمر بما يضمن كفاءة سير الأعمال، حيث تخضع المواقع للإشراف والمتابعة من قِبل فرق متخصصة على مدار الساعة، وفقًا للخطط التشغيلية حسب أهداف وسياسات المركز.