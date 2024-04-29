بدأ نصراويًّا وختم هلاليًّا.. "محمد رمضان" شيخ المعلقين الرياضيين ذاق الآلام وأنقذه الأمير محمد بن سلمان

ووقتها قال "رمضان" إنه قبض السعر، واشترى قطعة أرض في منطقة نائية في الخط الدائري الرابع، ولا يوجد فيها خدمات من أجل تأسيس مسكن.. مضيفًا بأن ثمة ظروفًا أجبرته على البيع، منها وفاة ابنته دماغيًّا في أحد المستشفيات منذ سنوات، وعجزه عن العمل نظرًا لظروفه الصحية، ومتطلبات أسرته المالية في الحياة الشاقة، مختتمًا بالقول: أنا كما يعرف الجميع تجاوزت الـ 80 عامًا".