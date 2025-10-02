جمعية "بيتي" تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الأميرة سارة بنت بندر

ويضم المجلس في تشكيله الجديد عددًا من الكفاءات الوطنية ذات الخبرات المتنوعة في مجالات التنمية والإسكان والعمل المجتمعي، وهم: البواردي نائبًا للرئيس، وسلمان بن حمد بن سعيدان، ومهند بن فهد الماضي، ومحمود بن عبدالله العامر، وهند التويجري، وعبدالله النمي.