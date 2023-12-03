"الموارد البشرية".. خدمات وبرامج منوعة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم اجتماعيًّا

كما تقدم الوزارة خدمة تصنيف وتقييم الإعاقة، والتي تمكّن المستفيد من تقديم طلب لتحديث بيانات الإعاقة الخاصة بهم، والاستفادة من الخدمات التي تقدّمها الوزارة.. وبلغ عدد المستفيدين من الخدمة أكثر من 900 ألف مستفيد؛ فيما استفاد من خدمة الإعفاء من رسوم التأشيرة أكثرُ من 292 ألف مستفيد، إضافة إلى بطاقة تسهيلات الإلكترونية المتوفرة عبر تطبيق الوزارة الرقمي، والتي تُمَكّن الأشخاص ذوي الإعاقة، من الدخول إلى مواقف المرافق العامة، والوقوف في مواقف السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، ومنح المستفيدين منها خصومات على وسائل النقل الحكومية، ووصل عدد الذين استفادوا من بطاقة "تسهيلات" أكثر من 183 ألف مستفيد.. إضافة لذلك تقدم الوزارة خدمة تصنيف الإعاقة للطلبة الجامعيين من ذوي الإعاقة، كما تنظم عدة فعاليات ثقافية ورياضية لهم.