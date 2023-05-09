فلاورد تحصد جائزة الصناعة الرياضية SPIA 2023

وقال الرئيس التنفيذي للنمو في فلاورد، السيد/ محمد العريفي: "يشرفنا الفوز بهذه الجائزة القيمة لرعايتنا لنادي الهلال الذي يعد أشهر نادي في المملكة العربية السعودية، ونحن فخورون بكل النتائج التي قمنا بتحقيقها خلال هذه الفترة الماضية. كان هدفنا من خلال هذه المشاركة استقطاب فئة الشباب وزيادة الوعي لعلامتنا التجارية والتفاعل معها. وبفضل الله تعالى وجهود فريق عملنا، قمنا بتحقيق هذا الهدف خلال السنة الأولى من هذه الشراكة. ونطلب من الجميع التطلع إلى المزيد من أنشطتنا مع نادي الهلال في المستقبل."