شريكٌ حصري في ملتقى الصحة العالمي.. "الجلاجل" يزور "دافيتا السعودية" ويشهد عنايتها بالكلى
عبر نافذة ملتقى الصحة العالمي، زار وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، جناح شركة "دافيتا هيلث كير السعودية؛ حيث اطلع على تجارب المرضى مع مبادرات دافيتا وبرنامج الغسيل الكلوي المنزلي.
وتشارك "دافيتا هيلث كير السعودية" الشركةُ الرائدة في خدمات رعاية الكلى في ملتقى الصحة العالمية، إلى جانب أكثر من 250 جهة عارضة محلية ودولية؛ لعرض أحدث ابتكارات وحلول الرعاية الصحية، التي من المتوقع أن تعيد تشكيل جوهر الرعاية الصحية للمرضى؛ فيما اختيرت دافينا ضمن الشركاء الحصريين بجانب رواد في القطاع الصحي.
وقال العضو المنتدب لـ"دافيتا السعودية" صبري فيصل صبري، في حديثه عن المؤتمر: "توفر فعالياتٌ مثل ملتقى الصحة العالمي فرصةً لعرض دافيتا كشركة رائدة عالميًّا في مجال رعاية الكلى والنتائج السريرية الاستثنائية وبرامج تجربة المريض ذات المستوى العالمي والابتكار حول برامج رعاية الكلى".
وعبّر "صبري" عن حماسهم بشكل خاص لمشاركة التقدم المبهر في مسار رعاية الكلى الذي تم تقديمه في العام الماضي، وقال: "نتطلع في هذا الحدث للتواصل مع الشركاء الحاليين والمستقبليين من جميع أنحاء العالم".
يشار إلى أنه جرى على هامش الملتقى توقيعُ عدة اتفاقيات من بينها اتفاقية "دافيتا" مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية "نوبكو"، كما وقّعت "دافيتا" أيضًا انطلاق برنامج رعاية الكلى مع "مجمع الرياض الصحي".
وكانت "دافيتا" من المساهمين في العطاء الصحي المنظم من قِبَل صندوق الوقف الصحي؛ وذلك بواقع ١٠٠٠ جلسة غسيل كلوي تحت شعار "عطاء المستشفيات الخاصة"، كما استعرضت في جناحها البرامج والمبادرات المقدمة لتعزيز جودة حياة المرضى، كما شاركت أبرز قصص النجاح من مرضاها حول المملكة بحضور أحد القصص شخصيًّا في الجناح.
ومن ضمن الأحداث والفعاليات، أقام فريق دافيتا "عرض المعدات وإدارة معلومات غسيل الكلى المتكاملة" لحضور مركز الأعمال ليستعرض جهاز (HHD) لخدمة الغسيل المنزلي المطلقة حديثًا.
يُذكر أن شركة دافيتا هيلث كير العالمية، المصنفة ضمن قائمة الفورتشن لأكبر 500 شركة عالمية، هي إحدى شركات الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية والتي تقدم خدماتها الوقائية والعلاجية منذ عام 2014م لأكثر من 3000 مريض بالفشل الكلوي في مراحله النهائية من خلال عدة مراكز لغسيل الكلى في المناطق الحضرية والنائية في المملكة العربية السعودية.