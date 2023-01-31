في الاجتماع الطارئ لـ"التعاون الإسلامي".. إدانات واستياء تُجاه إحراق نسخ من المصحف في أوروبا

وخلال الاجتماع، جدد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه التعبير عن استيائه تجاه الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها نشطاء اليمين المتطرف، مؤكداً أن هذه الأفعال هي أعمال إجرامية يتم اقترافها عن قصد لاستهداف المسلمين، وإهانة دينهم الحنيف، وقيمهم ورموزهم المقدسة. وقال إنه يتعين على الحكومات المعنية اتخاذ إجراءات عقابية صارمة، ولا سيما أن مثل هذا الاستفزازات قد تم ارتكابها مراراً وتكراراً من قبل المتطرفين اليمينيين في بلدانهم.