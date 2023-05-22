فيديو بالابتسامة.. تحية من الفضاء محمَّلة بالشكر من "ريانة" و"علي"

عبر مقطع فيديو حمل الابتسامة وروح المغامرة، ألقت فيه ريانة برناوي؛ وعلي القرني؛ تحية للجميع من الفضاء.
جاء في الفيديو، الذي نشرته قناة الإخبارية على حسابها على "تويتر"، شكر "ريانة" الجزيل للجميع على الدعم ومشاركتهم اللحظات الفارقة.
كان رائدا الفضاء السعوديان على القرني؛ وريانة برناوي؛ قد انطلقا في مهمة خاصّة تُنظّمها شركة "أكسيوم سبيس" الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية؛ حيث انطلق صاروخ "فالكون 9" يقلّهما من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن؛ ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر.