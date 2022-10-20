شاهد.. أول مدرسة نظامية في شقراء بعد إعادة ترميمها

ومن الأساتذة والمعلمين الذين كان لهم شرف التدريس والتعليم فيها فيما بين سنتي 1364هـ وإلى 1373هـ -رحم الله الأموات منهم وبارك في الأحياء ومتع بهم-: الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن المقرن، الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الهويش، الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصيّن، الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصيّن، الشيخ عمر بن عبدالعزيز المترك، الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الدريس، الشيخ عبدالعزيز بن صالح المقرن، الشيخ عبداللطيف بن محمد العبيد، الشيخ محمد بن عبدالله المانع، الشيخ عبدالله بن محمد السنيدي، الشيخ عمر بن عبدالله بن صالح المقرن، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عبدالله بن عبدالعزيز العبدالكريم، الشيخ عبدالله بن مساعد الفايز، الشيخ عبدالله بن إبراهيم المقرن، الشيخ عبدالرحمن بن حمد الجويد، الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز أبوعباة، الشيخ سليمان بن صالح الشهيب، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الجماز، عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجاسر، عبدالرحمن بن محمد الفاضل، عبدالله بن عبدالرحمن السليمي، محمد بن عبدالله المنصور، إبراهيم بن محمد المهنا، عبدالله بن عبدالعزيز الجاسر، عبدالله بن محمد الشقاري، محمد بن عبدالكريم الفاضل، عبدالله بن عبدالرحمن السدحان.