فيديو.. وزير الموارد البشرية: الإنترنت أحدَثَ فراغًا تربويًّا بين الآباء والأبناء في الأسرة

أوضح وزير الموارد البشرية أحمد سليمان الراجحي أننا اليوم في مرحلة مفصلية مهمة؛ بسبب الفراغ بين الآباء والأبناء وبين المعلمين والأطفال بسبب الإنترنت.
وأكد الراجحي في كلمته خلال منتدى الأسرة بعنوان "الأسرة السعودية في ظل المتغيرات"، أن الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات ومؤسسات التعليم عليها دور كبير في تغطية هذا الفراغ.
وانطلق في وقت سابق اليوم منتدى الأسرة السعودية في نسخته السادسة؛ حيث ينتظر أن يتم تدشين الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت، الذي يعد أحد مخرجات الاستراتيجية الوطنية للأسرة.
كما يناقش المنتدى الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان "الأسرة السعودية في ظل المتغيرات المعاصرة"، أربعة محاور رئيسية هي: الأمن السيبراني للأطفال "تجارب وممارسات محلية ودولية"، والعالم الرقمي والأطفال "فرص وتحديات"، والتوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية؛ فضلًا عن المحور الرابع "تعزيز مفهوم التشيخ النشط".
وتتصدر الجلسة الوزارية جلسات المنتدى بنقاش حول حماية الأطفال على الإنترنت، بمشاركة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزير الصحة، إضافة إلى مدير المكتب الإقليمي لليونيسف السيد الطيب آدم.