فيديو.. وزير الموارد البشرية: الإنترنت أحدَثَ فراغًا تربويًّا بين الآباء والأبناء في الأسرة

وانطلق في وقت سابق اليوم منتدى الأسرة السعودية في نسخته السادسة؛ حيث ينتظر أن يتم تدشين الإطار الوطني لسلامة الأطفال على الإنترنت، الذي يعد أحد مخرجات الاستراتيجية الوطنية للأسرة.