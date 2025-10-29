المسرحية الكويتية "البيت المسكون".. "رعب كوميدي" يقتحم ليالي "موسم الرياض"

حين تُطفأ الأنوار وتحبس القاعة أنفاسها، يبدأ "البيت المسكون" لعبته المفضّلة: ضحكٌ يمتزج بقشعريرة، ومفاجآت تُطلّ من العتمة لتأخذ الجمهور في جولة داخل منزلٍ لا ينام. إنها تجربة "رعب كوميدي" على الطريقة الخليجية، حيث يُمسك "د. عبدالعزيز المسلم" بخيوط الحكاية على الخشبة ويقودها بإيقاعٍ يجمع الذعر الخفيف والسخرية اللاذعة.
تدور القصة داخل قصرٍ قديم "مهجور منذ 15 عامًا"، جدرانه تهمس، وأبوابه تُفتح على أسرار غير متوقعة. بين نكتةٍ مُحكمة وصرخةٍ مباغتة، يصبح المتفرّج جزءًا من اللعبة المسرحية التي تُبدّل زواياها مع كل مشهد، وتبقي عينَي الجمهور معلّقتين على التفاصيل.
يشارك "المسلم" البطولة نخبة من نجوم الخليج: "باسمة حمادة"، "فوز الشطي"، "شهاب حاجية"، "خالد المفيدي"، "عبدالله المسلم"، "إبراهيم الشيخلي"، "جمال الشطي"، "شوق"، "محمد عبدالعزيز المسلم"، "هبة العبسي"، و"وليد الجمعة"؛ تشكيلة تمزج الخبرة بخفة الظل لتقديم عرضٍ حيّ تتصاعد فيه المفارقات على مدار الأمسية.
وتبدأ المغامرة على "مسرح محمد العلي" في "بوليفارد سيتي" ضمن "موسم الرياض"، من "5 إلى 14 نوفمبر 2025"، بعروضٍ يومية تنطلق عند "9:00 مساءً". التفاصيل والتذاكر عبر المنصات الرسمية لـ"موسم الرياض".
هل تجرؤ على دخول "البيت المسكون"؟ جرب أن تضحك من الأعماق في أجواء مرعبة!