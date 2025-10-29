المسرحية الكويتية "البيت المسكون".. "رعب كوميدي" يقتحم ليالي "موسم الرياض"

تدور القصة داخل قصرٍ قديم "مهجور منذ 15 عامًا"، جدرانه تهمس، وأبوابه تُفتح على أسرار غير متوقعة. بين نكتةٍ مُحكمة وصرخةٍ مباغتة، يصبح المتفرّج جزءًا من اللعبة المسرحية التي تُبدّل زواياها مع كل مشهد، وتبقي عينَي الجمهور معلّقتين على التفاصيل.