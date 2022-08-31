المملكة تُصنّف خمسة أفراد لارتباطهم بأنشطة داعمة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران

صنّفت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في رئاسة أمن الدولة، اليوم، 5 أفراد؛ لارتباطهم بأنشطة داعمة لمليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، واستناداً إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/ 2/ 1439هـ، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، التي تستهدف مَن يقدّمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد المصنّفة في هذا البيان داخل المملكة، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.