إطلاق مشروع "سقيا حاج" لتوفير المياه المبردة لضيوف الرحمن بالمشاعر

وأضاف "ابن درهم" أن مشروع "سقيا حاج" هو أحد مشروعات الجمعية النوعية التي حظيت بدعم أهل الخير والإحسان خلال موسم الحج وعشر من ذي الحجة، كما يأتي امتدادًا للنجاحات التي حققتها الجمعية على مدى الأعوام الماضية.