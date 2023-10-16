"صحة الطائف" تعتمد هيكلها الجديد لرفع جودة الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة للمستفيدين

اعتمد مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، الهيكل الجديد لمديرية الشؤون الصحية RHD.2.
وأوضحت صحة الطائف مهام وأدوار الشؤون الصحية الجديدة التي تنطلق من رؤية المملكة 2030 نحو تميز مؤسسي وصحي وريادة وطنية تُسهم في تحقيق أهداف الرؤية.
وأشارت إلى أن الهيكل الجديد اشتمل على 7 مساعدين والعديد من الإدارات؛ لتحقيق رسالة المديرية التي تسعى إلى العمل بإتقان؛ لتأكيد جودة الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة للفرد والمجتمع.
وأشارت إلى أن المديرية في مهامها الجديدة سوف تقوم بدورها الرقابي والإشرافي على جميع المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية في قطاعيْها الحكومي والخاص في محافظة الطائف.