"صحة الطائف" تعتمد هيكلها الجديد لرفع جودة الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة للمستفيدين

وأشارت إلى أن الهيكل الجديد اشتمل على 7 مساعدين والعديد من الإدارات؛ لتحقيق رسالة المديرية التي تسعى إلى العمل بإتقان؛ لتأكيد جودة الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة للفرد والمجتمع.