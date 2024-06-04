الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصدر دليل "حوكمة المجالس القطاعية للمهارات"

وتتكون المجالس القطاعية للمهارات من 12 مجلساً في القطاعات ذات الأولوية، بقيادة الوزارات القيادية والشركات الكبرى بالقطاعات، ويمثل عضويات المجالس ممثلون من الوزارات والجهات التنظيمية والقطاع الخاص واللجنة الوطنية للجان العمالية والخبراء المختصين، إضافة إلى اتحاد الغرف السعودية، وتمثل أغلبية عضويات هذه المجالس من القطاع الخاص ذات الأولوية بالمملكة عن طريق تحديد احتياج المهارات لكل قطاع، والتنبؤ بالاحتياج المستقبلي من خلال المواءمة مع القطاعَيْن العام والخاص.