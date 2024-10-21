أمانة الرياض توقّع مذكرة تفاهم لتفعيل الأنشطة الرياضة بالحدائق وتعزيز مواهب كرة القدم في الأحياء

وقّعت أمانة منطقة الرياض مذكرة تفاهم مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية والاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بهدف تعزيز الأنشطة الرياضية في الحدائق العامة وزيادة ممارسي رياضة كرة القدم.
ويهدف هذا التعاون إلى اكتشاف المواهب الجديدة ضمن بيئة مثالية تتيح لهم تطوير قدراتهم والتأهيل للانضمام إلى الأندية الرياضية.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية في الأحياء، وتفعيل الملاعب الرياضية في الساحات البلدية، بما يسهم في تمكين المواهب الرياضية وزيادة فرص التحاقها بالأندية.
وستقوم الأمانة بتأمين الصيانة وتأهيل المرافق الرياضية بما يضمن جاهزية الملاعب لتلبية احتياجات المجتمع.
ويأتي هذا التعاون في إطار دور الأمانة الريادي في تقديم خدمات مميزة للسكان والزوار، وتفعيل دورها الاجتماعي في تعزيز الروابط المجتمعية.
كما يعكس هذا التعاون التزام الأمانة باستراتيجيتها الرامية إلى جعل الرياض مدينة مزدهرة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.