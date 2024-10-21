أمانة الرياض توقّع مذكرة تفاهم لتفعيل الأنشطة الرياضة بالحدائق وتعزيز مواهب كرة القدم في الأحياء

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية في الأحياء، وتفعيل الملاعب الرياضية في الساحات البلدية، بما يسهم في تمكين المواهب الرياضية وزيادة فرص التحاقها بالأندية.