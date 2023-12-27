محليات

في "رفحاء".. "البندري" مريضة نفسية خرجت من منزلها واختفت.. ووالدها يناشد

تعاني من اعتلالات وغير مدركة ولا يعلم عن مصيرها شيئاً
رفحاء
رفحاء

ناشدت أسرة الفتاة "البندي الشمري" الجهات الأمنية والتطوعية بمحافظة رفحاء، مساعدتهم في كشف مصير ابنتهم المتغيبة عن المنزل منذ يومين.

وقال والدها لـ"سبق" إن ابنته تبلغ من العمر 23 عاماً وقد خرجت من المنزل يوم الاثنين الساعة 8:44 مساءً إلى وجهة غير معلومة، وتم البحث عنها في جميع أرجاء المحافظة ولكن دون جدوى.

وأضاف أن ابنته تعاني من اعتلالات نفسية وغير مدركة ولا يعلم عن مصيرها شيئاً، مفيدا بأنه سجل بلاغاً رسمياً عن تغيبها لدى شرطة المحافظة.

ووجه "الشمري" نداءه للجميع للمسارعة في البحث عن المفقودة، مؤكداً أن عامل الوقت مهم للغاية في مثل هذه الحالات.

وأفاد بأن على من يجدها أو يمتلك معلومات عنها التواصل على: 0554871622 - 0506172947

محافظة رفحاء
البندي الشمري

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