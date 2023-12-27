في "رفحاء".. "البندري" مريضة نفسية خرجت من منزلها واختفت.. ووالدها يناشد

وقال والدها لـ"سبق" إن ابنته تبلغ من العمر 23 عاماً وقد خرجت من المنزل يوم الاثنين الساعة 8:44 مساءً إلى وجهة غير معلومة، وتم البحث عنها في جميع أرجاء المحافظة ولكن دون جدوى.