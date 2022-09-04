بحضور أكثر من 2000 مهتم.. "الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية" تختتم مؤتمرها السنوي الثاني بالرياض

الجدير بالذكر أن هذه الجمعية هي الأولى من نوعها عربيًّا، وقد تأسست على يد نخبة من الصيادلة الإكلينيكيين السعوديين. وتهدف الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية إلى الريادة المهنية في المجال الصحي، وتعزيز دور الصيدلة الإكلينيكية، وتطوير المهنة من خلال الدعم العلمي للصيادلة الإكلينيكيين، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم ببناء وتوفير المصادر العلمية المبنية على البراهين؛ لضمان الاستخدام الأمثل للعلاجات الدوائية، والمساهمة في نشر ثقافة الوعي الدوائي في المجتمع.