أمير الحدود الشمالية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية ومديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل ورجال الأعمال وأهالي المنطقة، الذين قَدّموا التهاني والتبريكات لسموه بحلول عيد الأضحى المبارك.
ورفع باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- والشعب السعودي بحلول عيد الأضحى المبارك؛ سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ قيادة المملكة، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن بالخير والمسرات.
وبادل الأميرُ الجميعَ التهنئة بهذه المناسبة السعيدة؛ سائلًا الله تعالى أن يعيدها باليمن والخير على الجميع، منوهًا بما يحظى به حجاج بيت الله الحرام من خدمات وتسهيلات، أسهمت في أداء مناسكهم وشعائر الحج بكل يسر وسهولة.