أمير الحدود الشمالية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية ومديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل ورجال الأعمال وأهالي المنطقة، الذين قَدّموا التهاني والتبريكات لسموه بحلول عيد الأضحى المبارك.