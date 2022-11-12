"الرميان": هدفنا الوصول لتصنيع أكثر من 328 ألف سيارة كهربائية في العام

وكان قد أكّد الرميان، أنه ضمن التزام الصندوق بالمستقبل والنهج المدفوع بالبيانات أطلق سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مبادرة السعودية الخضراء برؤية واضحة تبشّر بمستقبل أخضر في السعودية من أجل الوصول إلى الصافي الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060م.