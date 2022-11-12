"الرميان": هدفنا الوصول لتصنيع أكثر من 328 ألف سيارة كهربائية في العام

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، اليوم: هدفنا الوصول لتصنيع أكثر من 328 ألف سيارة كهربائية خلال عام، ونسعى إلى توريد 50% من الطاقة بحلول 2030.
وأضاف: أتمنى أن تكونوا ملهمين، كما أنا ملهمٌ بشأن الاستثمار والشراكة في التحوّل الأخضر.
وكان قد أكّد الرميان، أنه ضمن التزام الصندوق بالمستقبل والنهج المدفوع بالبيانات أطلق سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مبادرة السعودية الخضراء برؤية واضحة تبشّر بمستقبل أخضر في السعودية من أجل الوصول إلى الصافي الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060م.
وأضاف في الكلمة الافتتاحية ضمن جلسات مبادرة السعودية الخضراء في شرم الشيخ في يومها الثاني، أن مبادرة السعودية الخضراء تحوّل الطموحات إلى إجراءات فعلية تؤثر تأثيراً إيجابياً على العالم، وعندما تعمل الحكومات والقطاع الخاص معاً يمكننا أن نبحر إلى مسافاتٍ أبعد.
وتابع، أطلقنا مبادرة سوق الكربون الطوعية الأولى من نوعها من أجل تبادل والمزايدة على الكربون، حيث تمّ بيع 1.4 مليون طن من الرصيد الكربوني ضمن مساعينا للاقتصاد المستدام.