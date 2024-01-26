خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة ذكرى يوم أستراليا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.