المدينة المنورة تودّع الحجاج المغادرين جوًا وتواصل استقبال ضيوف الرحمن عبر "قطار الحرمين السريع"

غادرت مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أولى رحلات الحجاج المغادرين جوًا إلى بلدانهم، بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام، بيُسرٍ وأمان.

ويواكب مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم في موسم ما بعد الحج، جهودًا تنظيمية تبذلها الجهات ذات العلاقة؛ لضبط مواعيد تفويج الحجاج من مساكنهم بشكل منتظم، ووصولهم إلى الصالات المخصصة للحجاج في الوقت المحدّد، وفق برنامج التفويج، حرصًا على انتظام حركة مغادرة الرحلات، واستمرار كفاءة الحركة التشغيلية في المطار الدولي.