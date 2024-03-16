مجلس التعاون يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي؛ باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، ومنها إدانة التحريض على التمييز والعداء أو العنف ضدّ المسلمين ومقدّساتهم، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا".