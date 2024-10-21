"الصحة": توسع البورد السعودي ليصل لأكثر من 170 برنامجًا وأكثر من 7 آلاف مقعد

وكشفت الوزارة أيضًا عن ارتفاع عدد مقاعد البورد السعودي إلى 7 آلاف مقعد خلال 5 سنوات، ليتجاوز بذلك ما تحقق خلال عقدين من الزمن، مشيرة أيضًا إلى حصول 3 آلاف ممارس صحي دولي على شهادة البورد السعودي، مما يسهم في سد الفجوة العالمية في الكوادر الصحية المؤهلة، ويعزز من مكانة المملكة بصفتها مرجعًا إقليميًا ودوليًا في مجال التدريب الصحي.