رئيس "سدايا": قدمنا خلال هذا العام مجموعة من الحلول التقنية لخدمة ضيوف الرحمن
رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما من الله به على حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج في أجواء من الطمأنينة والروحانية التي تكللت بنجاح موسم حج 1445هـ.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: "لقد كانت توجيهات القيادة الرشيدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام نبراسًا لمختلف قطاعات الدولة التي عملت في انسجام تام على خدمة ضيوف الرحمن وبذل كافة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لهم من أجل أن يتمكنوا من أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة وهي خدمة نعتز بها في المملكة العربية السعودية، وعملنا في سدايا على تقديم عدد من الخدمات التي أسهمت بفضل الله تعالى في رقمنة العديد من الخدمات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالحج لتتمكن من تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام واستخدامها بسهولة.
وأضاف: قدمت سدايا خلال هذا العام مجموعة من الحلول التقنية والبنى التحتية القائمة على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة الجهات الحكومية في جهودها لخدمة ضيوف الرحمن بدءًا من تحركهم من بلدانهم عبر مبادرة طريق مكة التي نُفذت في 11 مطارًا في سبع دول، مرورًا بـ 14 منفذًا جويًا وبحريًا وبريًا في المملكة ووصولاً إلى مكة المكرمة والمداخل المؤدية إليها والمشاعر المقدسة، حيث تم توفير منصات ذكية ولوحات بيانات متقدمة كمنصة سواهر ومنصة بصير ومنصة الأمن العام للتحليلات المتقدمة التي تم تدعيمها بخوارزميات ذكاء اصطناعي وطنية جرى تطويرها من قبل كفاءات وطنية في سدايا لتمكين متابعة شؤون الحج وتنظيم الحجاج بالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الأمن العام.
وأشار إلى أن "سدايا" تابعت خلال هذا الحج من خلال مركز عمليات (Smart Moc) في مقرها بمكة المكرمة عمليات إدارة الحشود بالتعاون مع وزارة الداخلية كما أنشأت مع مديرية الأمن العام قسمًا خاصًا لأنظمة الذكاء الاصطناعي في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج في مشعر منى، حيث تم تجهيزهما بأحدث الأنظمة والمنصات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتُمكّن الجهات المعنية من توظيفها والاستفادة من مخرجاتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة سير موسم الحج.
ولفت الدكتور عبدالله الغامدي النظر إلى أن سدايا أتاحت عبر تطبيق "توكلنا" التطبيق الوطني الشامل أكثر من 315 خدمة استفاد منها الحجاج منها استعراض بطاقة الحاج الرقمية (نسك)، وتصاريح الدخول للمشاعر المقدسة للمركبات والأفراد العاملين في الحج، وندائي أسعفني واستغاثة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، إلى جانب توفير خدمات منصة (إحسان) المتمثلة في كفالة الحجاج لمن لم يسبق له الحج من قبل، وإطعام الحجاج وتوفير سقيا الماء لهم، والتيسير على المضحّين والحجاج من أداء النسك من خلال استقبال طلبات الأضاحي رقميًا وتوزيعها إلى مستحقيها عبر مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي".
وأوضح أن نجاح موسم حج هذا العام يأتي استمراراً للنجاحات التي تتحقق سنوياً بفضل الله تعالى ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق كل ما فيه راحة واطمئنان حجاج بيت الله الحرام حتى يؤدوا نسكهم على أكمل وجه ويعودوا إلى بلدانهم سالمين غانمين.
ودعا الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وأن يرزقهما الأجر والمثوبة على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين من خدمات وأعمال جليلة، وأن يمتعهما بالصحة والعافية، ويديم على بلادنا الأمن والنماء والتقدم والازدهار.