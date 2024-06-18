رئيس "سدايا": قدمنا خلال هذا العام مجموعة من الحلول التقنية لخدمة ضيوف الرحمن

وأضاف: قدمت سدايا خلال هذا العام مجموعة من الحلول التقنية والبنى التحتية القائمة على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة الجهات الحكومية في جهودها لخدمة ضيوف الرحمن بدءًا من تحركهم من بلدانهم عبر مبادرة طريق مكة التي نُفذت في 11 مطارًا في سبع دول، مرورًا بـ 14 منفذًا جويًا وبحريًا وبريًا في المملكة ووصولاً إلى مكة المكرمة والمداخل المؤدية إليها والمشاعر المقدسة، حيث تم توفير منصات ذكية ولوحات بيانات متقدمة كمنصة سواهر ومنصة بصير ومنصة الأمن العام للتحليلات المتقدمة التي تم تدعيمها بخوارزميات ذكاء اصطناعي وطنية جرى تطويرها من قبل كفاءات وطنية في سدايا لتمكين متابعة شؤون الحج وتنظيم الحجاج بالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية الأمن العام.