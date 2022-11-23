وقعنا في الفخ.. صحف الأرجنتين تتحدث عن السقوط أمام السعودية

عبّرت صحف الأرجنتين عن شعورٍ عام بالصدمة في البلاد عقب الهزيمة 1 / 2 من السعودية، في واحدة من كبرى مفاجآت كأس العالم لكرة القدم عبر التاريخ، لكنها لم تقس كثيراً على ليونيل ميسي؛ ورفاقه، مع وجود هامشٍ للتعويض في مباراتَي بولندا والمكسيك بالمجموعة الرابعة.