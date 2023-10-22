"المطلق": طلب النساء الخلع لغير الحاجة لا يجوز.. وأنصح بالحرص على عدم هدم الأسرة

وأضاف: الخلع يقبل للحاجة لكن إذا كانت الحياة مستقيمة وليس هناك حاجة فالخلع ما يجوز وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيّما امرأة طلبت الطلاق غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهنا الإسراع في الخلع لا يجوز وأنصح النساء أن يتعقلن ورأينا أن النساء خالعن فندمن أشد الندم وأنا أعرف واحدة تسب أهلها لأنهم شجعوها على الخلع وأخرى تسب إحدى زميلاتها لتشجيعها على الخلع وكذلك أخرى تقول إن الذي شجعني على الخلع محامية ولما خلعت وندمت قالت خليك مثلنا أحسن ويجب عدم الحرص على عدم هدم الأسرة وتخريب البيوت وعلينا أن نتواصى بالصبر والرحمة والحق.