"المطلق": طلب النساء الخلع لغير الحاجة لا يجوز.. وأنصح بالحرص على عدم هدم الأسرة
أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق طلب النساء لخلع الزوج من غير سبب لا يجوز ونصح النساء أن يتعقلن ورأينا النساء خلعن أزواجهن فندمن أشد الندم وهو طريق لهدم البيوت.
جاء ذلك بعد ورود سؤال في برنامج فتاوى هل يجوز للمرأة أن تخلع زوجها بسبب الخلافات وهو صاحب خلق ودين وقائم بأغلب واجباته؟ .
وقال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق: الخلع هو فسخ النجاح من الزوجة واستعدادها بأن تدفع مالاً للزوج فتعيد له مهره أو تعطيه ما يتراضون عليه والخلع يجوز مع السبب وكما حدث مع امرأة ثابت ابن قيس عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت الخلع وقال لها صلى الله عليه وسلم هل تردين حديقته عليه وهو البستان فقالت نعم قال للزوج اقبل الحديقة وطلقها.
وأضاف: الخلع يقبل للحاجة لكن إذا كانت الحياة مستقيمة وليس هناك حاجة فالخلع ما يجوز وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيّما امرأة طلبت الطلاق غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهنا الإسراع في الخلع لا يجوز وأنصح النساء أن يتعقلن ورأينا أن النساء خالعن فندمن أشد الندم وأنا أعرف واحدة تسب أهلها لأنهم شجعوها على الخلع وأخرى تسب إحدى زميلاتها لتشجيعها على الخلع وكذلك أخرى تقول إن الذي شجعني على الخلع محامية ولما خلعت وندمت قالت خليك مثلنا أحسن ويجب عدم الحرص على عدم هدم الأسرة وتخريب البيوت وعلينا أن نتواصى بالصبر والرحمة والحق.