شركتا إتقان والدال للخدمات العقارية تفتتحان مزاد جوهرة أبحر2 بالعرضة السعودية اليوم الأربعاء

احتفاءً بفوز المنتخب السعودي، تفتتح شركتا إتقان العقارية والدال للخدمات العقارية اليوم الأربعاء المزاد العلني والإلكتروني للمرحلة الثانية من مخطط جوهرة أبحر للمالك والمطور أبناء الشيخ محمد السعد العجلان، التي تضم 76 قطعة سكنية، وقطعتَين تجاريتَين في أبحر الشمالية بمدينة جدة، على مساحة إجمالية تُقدر بأكثر من سبعة وثمانين ألف متر مربع.
وفي التفاصيل، سيقام المزاد في تمام الساعة الرابعة عصرًا اليوم الأربعاء الـ 29 من ربيع الآخر 1444هـ، الموافق 23 نوفمبر 2022م، حضوريًّا في قاعة ليلتي بمدينة جدة، وبالربط المباشر من برج شركة إتقان في الرياض؛ إذ ستكون المزايدة إلكترونيًّا عبر منصة الدال للمزادات الإلكترونية. وسينطلق المزاد بالعرضة السعودية احتفاءً بفوز المنتخب السعودي في أولى مباريات كأس العالم.
وأشارت شركتا إتقان العقارية والدال للخدمات العقارية إلى أن مخطط جوهرة أبحر يُمثِّل سِحر المكان من موقعه الفريد في شمال جدة، حيث الشواطئ في أبحر الشمالية الممتدة على مساحة تصل إلى مليون م2، محاطًا بالعديد من الطرق الرئيسية والأماكن المهمة، مثل طريق الأمير عبدالمجيد، وطريق عابر القارات، وطريق المدينة المنورة، وطريق الأمير نايف، وشرم أبحر، ومجمع الملك عبدالله الطبي، وبرج جدة، ومدينة الملك عبدالله الرياضية، وشاطئ البحر الأحمر؛ ليشكل مجموعة من أهم الفرص السكنية والتجارية والاستثمارية المتميزة المتبقية ضمن مشروع مخطط جوهرة أبحر، الذي يشمل 76 قطعة سكنية، وقطعتَين تجاريتَين، تتمتع جميعها بكامل الخدمات، مثل البنية التحتية، ووسائل الترفيه، والملاعب، والحدائق، والمساجد.
ويقع المخطط بأبحر الشمالية بتصاميمه المميزة، وتفاوُت مساحاته، واكتمال خدماته والبنية التحتية.. ويمثل فرصة استثمارية، تهفو لها آمال المستثمرين بمدينة جدة (عروس المصايف وبوابة الحرمين الشريفين). وقد حققت المرحلة الأولى بيع أكثر من نصف المخطط في نجاحات غير مسبوقة، وإقبال كبير؛ إذ جمع أكثر من ألفَيْ مستثمر ومواطن، تنافسوا على القِطع المعروضة من المخطط الذي تُقدَّر مساحته الإجمالية بمليون متر مربع.
ويهدف المزاد لبيع القطع المعروضة كافة للبلكات رقم (7)، التي تتكون من 24 قطعة بمساحة تبلغ (30.081.93) م2. والبلوك رقم (8)، ويضم 10 قطع بمساحة تبلغ (11.922.96)م2. والبلوك رقم (9)، ويتكون من 12 قطعة بمساحة تبلغ (13.969.78) م2. البلوك رقم (10)، ويتكون من 6 قطع بمساحة تبلغ (6.982.00) م2. ويحتوي البلوك رقم (25) على 12 قطعة بمساحة تبلغ (13.982.00) م2. ويتكون البلوك رقم (27) من 14 قطعة بمساحة تبلغ (17.477.27)م2.
من ناحيته، أوضح رئيس مجلسَي إدارتَي شركتَي إتقان العقارية والدال للخدمات العقارية، الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن المزاد يستهدف بيع عدد من القطع السكنية المتميزة، وقطعتَين تجاريتَين من المخطط الذي حقق نجاحات متميزة في تسويق المرحلة الأولى نظير وقوعه في أبحر الشمالية، التي تمثل أحد أهم الأحياء وفيرة الخدمات، ومنطقة جذب للسكان، وتضم مجموعة من العقارات الجيدة، وذات العوائد الكبيرة، وتناسب مختلف الاحتياجات، وتمثل فرصة للمستثمرين والراغبين في السكن المريح.
وأشار "الرشيد" إلى ما يحويه المخطط من منتجات متنوعة، سكنية وتجارية، وحدائق وملاعب ومساجد، بمساحات متنوعة، مع اكتمال البنية التحتية للمخطط الذي يعد من المخططات النموذجية بمدينة جدة، التي تعد من أماكن الجذب الاستثماري بالسعودية.
وحث "الرشيد" المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن القطع المتبقية من مخطط جوهرة أبحر، وشروط المزاد الإلكتروني له، إلى التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقمَين "920001019"، "0550052000"، أو الجوال "0550053000"، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.