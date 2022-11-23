شركتا إتقان والدال للخدمات العقارية تفتتحان مزاد جوهرة أبحر2 بالعرضة السعودية اليوم الأربعاء

وأشارت شركتا إتقان العقارية والدال للخدمات العقارية إلى أن مخطط جوهرة أبحر يُمثِّل سِحر المكان من موقعه الفريد في شمال جدة، حيث الشواطئ في أبحر الشمالية الممتدة على مساحة تصل إلى مليون م2، محاطًا بالعديد من الطرق الرئيسية والأماكن المهمة، مثل طريق الأمير عبدالمجيد، وطريق عابر القارات، وطريق المدينة المنورة، وطريق الأمير نايف، وشرم أبحر، ومجمع الملك عبدالله الطبي، وبرج جدة، ومدينة الملك عبدالله الرياضية، وشاطئ البحر الأحمر؛ ليشكل مجموعة من أهم الفرص السكنية والتجارية والاستثمارية المتميزة المتبقية ضمن مشروع مخطط جوهرة أبحر، الذي يشمل 76 قطعة سكنية، وقطعتَين تجاريتَين، تتمتع جميعها بكامل الخدمات، مثل البنية التحتية، ووسائل الترفيه، والملاعب، والحدائق، والمساجد.