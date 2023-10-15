مجموعة الدكتور سليمان الحبيب  تحصل على شهادة " EFQM" من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة

وأعرب الاستاذ فيصل النصار الرئيس التنفيذي للمجموعة، عن سعادته وفخره بهذا الشهادة المرموقة، مضيفاً أنها تتويج للجهود الكبيرة والمستمرة التي تقوم بها المجموعة في مجال الرعاية الصحية، واعتماد ثقافة التطوير المستمر كممارسة يومية، وقدرتها على إدخال المزيد من التطوير والتحسين في أعمالها، من أجل أن تكون مقدم الخدمات الطبية الأكثر موثوقية في التميز الطبي، وتجربة المرضى عالمياً، وتابع أن هذا النجاح أيضاً يعكس تجذر ثقافة التميز المؤسسى والجودة، والإدراك العميق لاحتياجات العملاء، والاستجابة لها، في سياق التناغم التام مع أهداف وبرامج واستراتيجيات الدولة، وعلى رأسها رؤية المملكة 2030 الطموحة.