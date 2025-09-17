ضبط مواطنين ارتكبوا مخالفات بيئية في محميتي الإمام فيصل بن تركي والملك عبدالعزيز

وأوضحت القوات أن عقوبة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص تصل إلى غرامة مالية قدرها (3,000) ريال، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلّغ.