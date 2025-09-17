ضبط مواطنين ارتكبوا مخالفات بيئية في محميتي الإمام فيصل بن تركي والملك عبدالعزيز

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، حيث طُبقت بحقه الإجراءات النظامية.
وأوضحت القوات أن عقوبة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص تصل إلى غرامة مالية قدرها (3,000) ريال، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلّغ.
وفي واقعة أخرى، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي (7) من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل في المواقع المحظورة تبلغ (500) ريال لكل متن، مجددةً دعوتها للإبلاغ عن أي تجاوزات بيئية أو اعتداءات على الحياة الفطرية عبر أرقام الطوارئ المعتمدة.