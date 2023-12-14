"الحرس الوطني" تطرح عددًا من المهن الشاغرة على سلم أعضاء هيئة التدريس

وأشارت إلى أن هذه الفرص متاحة لمن تنطبق عليهم شروط شغل المهنة، وبعد اجتياز المقابلة الشخصية، ويمكن التقديم عليها على البريد الإلكتروني للإدارة العامة للموارد البشرية، مرفقًا بها تعريفًا من جهة العمل وبيان الخدمة وصورة من المؤهلات العلمية.