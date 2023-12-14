"الحرس الوطني" تطرح عددًا من المهن الشاغرة على سلم أعضاء هيئة التدريس

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن رغبتها في شَغل عدد من المهن الشاغرة على سلم أعضاء هيئة التدريس بمسمى (أستاذ مساعد، محاضر) وعدد من المهن الشاغرة بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) بمسمى (داعية مساعد، داعية، داعية ممارس).
وقالت الوزارة: تتضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلًا على شهادة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من قِبَل وزارة التعليم، مع ضرورة إرفاق شهادة المعادلة، وأن تكون وفق التخصص المرتبط بالوظيفة ويكون التقدير "جيد جدًّا انتظام".
وأضافت أن الشروط تشتمل على ترابط امتداد التخصص خلال مرحلة الدراسات العليا "الماجستير والدكتوراه"
وأشارت إلى أن هذه الفرص متاحة لمن تنطبق عليهم شروط شغل المهنة، وبعد اجتياز المقابلة الشخصية، ويمكن التقديم عليها على البريد الإلكتروني للإدارة العامة للموارد البشرية، مرفقًا بها تعريفًا من جهة العمل وبيان الخدمة وصورة من المؤهلات العلمية.
وأضافت: سيتم استقبال الطلبات اعتبارًا من 04/ 06/ 1445هـ حتى نهاية يوم الخميس 15/ 06/ 1445هـ.