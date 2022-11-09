"الصناعات العسكرية" تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران

افتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، اليوم، جناح الهيئة العامة للصناعات العسكرية المشارك في معرض البحرين الدولي للطيران الذي يقام تحت رعاية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خلال الفترة 9 -11 نوفمبر 2022 في قاعدة الصخير الجوية بمملكة البحرين.
وشهد افتتاح جناح الهيئة الذي تضمّن مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومعرض الدفاع العالمي حضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية، حيث اطلع محافظ الهيئة على استعدادات المشاركة التي تعكس مدى التطور الذي يشهده القطاع، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية.
وأكد "العوهلي" أن مشاركة الهيئة في معرض البحرين الدولي للطيران والتي جاءت بدعوة من مملكة البحرين الشقيقة؛ تأتي امتداداً لجهود الهيئة الرامية وشركائها من القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات المملكة، ولتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية ورفع الجاهزية العسكرية في قطاع الصناعات العسكرية والوصول إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية.
وقال: تعد هذه المشاركات الدولية منصة حيوية للقاء المستثمرين والمهتمين من أنحاء العالم، مما يسهم بتبادل الخبرات ونقل المعرفة لاسيما في قطاع الطيران الذي يشهد الابتكارات المتقدمة والتقنيات الحديثة والتطور الملحوظ مما يعزز من تطور الكفاءات الوطنية الشابة؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستراتيجي في مستقبل صناعة الطيران في المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى حجم الاهتمام الكبير والدعم غير المحدود من لدن قيادة المملكة الذي يحظى به القطاع؛ للمضي قدماً في تحقيق مستهدفات الرؤية للاستدامة الوطنية وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال توطين قطاع الصناعات العسكرية.
يُذكر أن معرض البحرين الدولي للطيران يستمر حتى الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، حيث تأتي مشاركة الهيئة بهدف إيجاد وتنويع الشراكات الإقليمية والدولية وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع وفتح آفاق التعاون والشراكات مع مختلف الحكومات والشركات ذات العلاقة من القطاعات الدفاعية والأمنية، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات المباشرة والنوعية في المملكة؛ لدعم عملية مسيرة التوطين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع وفق أهداف برنامج رؤية مملكتنا الطموحة.