"الصناعات العسكرية" تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران

وشهد افتتاح جناح الهيئة الذي تضمّن مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومعرض الدفاع العالمي حضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية، حيث اطلع محافظ الهيئة على استعدادات المشاركة التي تعكس مدى التطور الذي يشهده القطاع، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية.