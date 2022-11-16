المملكة حاضرة.. "ناسا" تطلق أولى رحلاتها لاستكشاف القمر ضمن اتفاقية أرتميس

ويُنفَّذ البرنامج عبر ثلاث مراحل: أولها (رحلة أرتميس 1) التي انطلقت اليوم للدوران في محيط القمر، وهي: رحلة تجريبية غير مأهولة، مهمتها اختبار نظام الإطلاق والكبسولة الفضائية وإجراء بعض التجارب.. فيما ستتمثل المرحلة الثانية (رحلة أرتميس 2) في إرسال مهمة فضائية مأهولة برواد فضاء للاستكشاف، وستدور حول القمر على ارتفاع 8900 كلم من سطحه، ولا تتضمن أي عمليات هبوط، ويُتوقع إطلاقها في عام 2024.. أما المرحلة الثالثة (رحلة أرتميس 3) فستكون مَهمة مأهولة سيتم خلالها الهبوط بالفعل على سطح القمر ومن المتوقع أن تكون في عام 2025.