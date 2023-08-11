هل يستخلف الإمام إن لم يستطع إتمام الصلاة؟.. هنا رأي الجمهور وفتوى "ابن باز"

وأضاف: "كذا لو قدم المأمومون أحدهم إذا كانوا قلة، أو قدمه بعضهم إذا كانوا كثيرًا، وكذا لو تقدم أحدهم وأتم الصلاة دون أن يقدمه أحد؛ قال أبو محمد ابن قدامة، رحمه الله، في "المغني" بعد أن استدلّ للرأي الراجح وهو جواز الاستخلاف: إذا ثبت هذا فإن للإمام أن يستخلف من يتم بهم الصلاة، كما فعل عمر، وإن لم يستخلف فقدم المأمومون منهم رجلًا فأتمّ بهم جاز، وإن صلوا وحدانًا جاز، قال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف ينصرف وليقل أتموا صلاتكم".