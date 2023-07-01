المملكة تستضيف الجولةَ الختامية لتحدّي جي تي العالمي أوروبا - فاناتيك من "أيه دبليو إس"

أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية، اليوم، عن اتفاقية لمدة عامين تستضيف بموجبها المملكة الجولة الختامية لسباق تحدي جي تي العالمي أوروبا - فاناتيك من "إيه دبليو إس"، كما ستستضيف سلسلة "جي تي 4" المدعومة من نادي "رافا" للسيارات كسباق دعم خلال عطلة نهاية الأسبوع للسباقات، بدءًا من عام 2024.
وقّع الاتفاقيةَ الأميرُ خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، وستيفان راتيل الرئيس التنفيذي لمجموعة "إس أر أو موتورسبورت"، في حلبة سبا فرانكورشان في بلجيكا، على هامش سباق "كراود سترايك 24 ساعة سبا"، وتزامنًا مع الكشف عن روزنامة السلسلة لعام 2024.
ومن المقرّر أن يُقام السباق خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2024، وسيخوض المشاركون في تحدي جي تي العالمي أوروبا، منافسةً شرسة بطول 1000 كم على أسرع حلبة شوارع في روزنامة الفورمولا 1، في حين سيتنافس المشاركون في السلسلة الأوروبية جي تي 4 بنفس شكلها المعتاد، بسباقين مدة كل منهما ساعة واحدة على نفس المسار.
ويبرز سباق تحدي جي تي العالمي أوروبا - فاناتيك من "إيه دبليو إس"، كمعيار عالمي في سباقات جي تي 3، ويترقّب عشاق رياضة المحركات حول العالم نتائجَ هذه السلسلة الحافلة بالإثارة والحماس، والتي تتنقّل سباقاتها بين أمريكا وآسيا وأستراليا وأوروبا. ويتيح المفهوم الفريد للسلسلة للشركات المصنعة التنافس على اللقب العالمي من خلال ممثليهم القاريين.
وتشكل استضافة هذه السلسلة إضافة قوية لروزنامة فعاليات رياضة المحركات في المملكة، وتسهم في ترسيخ مكانتها الريادية كموطن لأبرز فعاليات رياضة المحركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط، بعد نجاحها البارز في تنظيم واحتضان الجائزة الكبرى للفورمولا 1، والفورمولا إي، ورالي داكار السعودية، وسلسلة إكستريم إي، والجولة الختامية لكأس العالم للسيارات السياحية للاتحاد الدولي للسيارات في السنوات الماضية، إلى جانب تعزيز أهداف شركة رياضة المحركات السعودية طويلة الأجل، والرامية إلى تسخير قوة الرياضة، لاسيما رياضة المحركات، في دفع الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته أعرب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، عن سعادته باستضافة هذه البطولة الهامة في المملكة.
وقال الفيصل: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية واستضافة هذه السلسلة العالمية في حلبة كورنيش جدة، وأودّ أن أشكر مجموعة "إس أر أو موتورسبورت" على تعاونها المثمر لتحقيق ذلك؛ حيث تشكل استضافة سلسلتين جديدتين من السباقات ذات المكانة العالمية في المملكة العربية السعودية من عام 2024؛ دليلًا بارزًا على مدى التحول الذي تشهده المملكة لتصبح موطنًا جديدًا لرياضة المحركات في المنطقة، ويزيد من تسريع معدل التقدم الذي نراه؛ نتيجة لاستضافة مثل هذه الأحداث الكبرى، ونتطلع إلى العمل مع مجموعة "إس أر أو موتورسبورت"، والاستمرار في توفير المزيد من الفرص لإثراء حياة مواطنينا".
من جانبه قال ستيفان راتيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إس أر أو موتورسبورت": يقام تحدي جي تي العالمي بالفعل في أربع قارات، لكن لم يكن لنا وجود في منطقة الشرق الأوسط، ومن خلال تنظيم سلسلتينا الأكثر نجاحًا في جدة، فإننا سنضمن أقوى بداية ممكنة لما نتوقّع أن تكون شراكة طويلة ومثمرة.
وتابع: أودّ أن أتقدّم بجزيل الشكر أيضًا للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على جهوده الملموسة لتطوير القطاع الرياضي، لاسيما قطاع رياضة المحركات في المملكة، بعدما حقّق العديد من النجاحات معنا لسنوات عديدة من المنافسة في سلسلة بلانكبين جي تي".
وأكمل: كما أودّ أن أقدم شكري الشخصي للأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، على التزامه بهذا المشروع وانضمامه إلينا اليوم في حلبة سبا فرانكورشان، ونتطلّع إلى السباق الموسم المقبل في حلبة كورنيش جدة".