المملكة تستضيف الجولةَ الختامية لتحدّي جي تي العالمي أوروبا - فاناتيك من "أيه دبليو إس"

وقال الفيصل: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية واستضافة هذه السلسلة العالمية في حلبة كورنيش جدة، وأودّ أن أشكر مجموعة "إس أر أو موتورسبورت" على تعاونها المثمر لتحقيق ذلك؛ حيث تشكل استضافة سلسلتين جديدتين من السباقات ذات المكانة العالمية في المملكة العربية السعودية من عام 2024؛ دليلًا بارزًا على مدى التحول الذي تشهده المملكة لتصبح موطنًا جديدًا لرياضة المحركات في المنطقة، ويزيد من تسريع معدل التقدم الذي نراه؛ نتيجة لاستضافة مثل هذه الأحداث الكبرى، ونتطلع إلى العمل مع مجموعة "إس أر أو موتورسبورت"، والاستمرار في توفير المزيد من الفرص لإثراء حياة مواطنينا".