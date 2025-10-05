البحر الأحمر.. مشاهد من رابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم

ويحتضن البحر الأحمر أكثر من 310 أنواع من الشعاب المرجانية، منها 270 نوعًا من المرجان الصلب و40 نوعًا من المرجان اللين، وتغطي الشعاب المرجانية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن مساحة تقارب 13,605 كيلومترات مربعة، وتشير الدراسات إلى قدرة هذه الشعاب على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، ما يجعلها ملاذًا محتملًا للشعاب المرجانية العالمية في مواجهة آثار التغير المناخي.