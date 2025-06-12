الخطيب: ربط التأشيرات بالضيافة المرخصة يعزز تجربة المعتمر

واعتبر الخطيب في منشور له اليوم على منصة "إكس" أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة نحو تحسين تجربة الزائر وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مشيدًا بالتعاون البناء مع وزير الحج توفيق الربيعة في هذا الإطار، ومؤكدًا أن التكامل بين قطاعي السياحة والعمرة هو أحد الركائز الأساسية لتقديم خدمات متميزة تليق بمكانة المملكة ودورها في خدمة الحجاج والمعتمرين.