الخطيب: ربط التأشيرات بالضيافة المرخصة يعزز تجربة المعتمر

رحّب وزير السياحة أحمد الخطيب بقرار وزارة الحج والعمرة بشأن اشتراط إصدار تأشيرات العمرة بوجود عقد موثق مع مرافق الضيافة السياحية المرخصة من وزارة السياحة، مع انطلاق موسم العمرة الجديد.
واعتبر الخطيب في منشور له اليوم على منصة "إكس" أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة نحو تحسين تجربة الزائر وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مشيدًا بالتعاون البناء مع وزير الحج توفيق الربيعة في هذا الإطار، ومؤكدًا أن التكامل بين قطاعي السياحة والعمرة هو أحد الركائز الأساسية لتقديم خدمات متميزة تليق بمكانة المملكة ودورها في خدمة الحجاج والمعتمرين.
من جانبه، ثمّن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة هذه الإشادة، موجّهًا الشكر لوزير السياحة وفريقه، ومؤكدًا أن رؤية السعودية 2030 تقوم على التنسيق بين مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف الطموحة، وفي مقدمتها تقديم أفضل سبل الراحة والخدمة لضيوف الرحمن، ضمن منظومة متكاملة تعمل على رفع مستوى الأداء وتحسين جودة التجربة الدينية والسياحية في آن واحد.