"الصحة": أكملنا المرحلة التحولية الأولى بإطلاق جميع التجمعات الصحية في مناطق المملكة

ويسهم إطلاق التجمعات الصحية في تسهيل رحلة المستفيد من خدمات الرعاية الصحية، بدءًا من مراكز الرعاية الأولية وصولًا إلى التحويل للمستشفى المناسب في وقت يتناسب مع حالة المستفيد واحتياجه، وستعمل التجمعات الصحية على إحداث تغيير جذري في الرعاية التي تقدم للمستفيدين وفق نموذج الرعاية الحديث؛ وذلك من خلال تحويل جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية إلى تجمعات صحية في أنحاء المملكة، ليخدم كل تجمع صحي حوالى مليون شخص؛ حيث يتضمن كل تجمع صحي مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات العامة والخدمات التخصصية في نطاقه، ليتمكن المستفيد في أثناء مراجعته للتجمع من الحصول على الخدمات المطلوبة عبر تنظيم إداري متكامل مسؤول عن ضمان مرونة إجراءات الخدمة وسرعة تقديم الخدمة وضمان رضا المستفيدين، وسيكون التجمع مسؤولًا أيضًا عن صحة السكان في نطاقه عبر المتابعة المستمرة، مثل إجراء الفحوصات الدورية المبكرة للجميع أو التعاون مع الجهات الأخرى لإيجاد بيئة مجتمعية أكثر صحة.